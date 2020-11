"No n'aprenem, a veure si a la tercera onada...": l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquim Bosch Barrera, doctor especialista en oncologia



Francia, Alemania, Bélgica, Portugal se van confinando... España, como siempre, los últimos en confinarse, porque somos 'más listos'... lo hacemos siempre tarde, y eso se acaba pagando muy caro, no tan sólo en vidas, sino también en PIB. No aprendemos, a ver si a la 3a ola...

2. Marina Arbat Bofill, professora de secundària



3. Gala Pin, exregidora de l’Ajuntament de Barcelona (BComú)



Des de lluny, xò no puc deixar de pensar com de difícil ha de ser fer política (institucional i tb des de fora) amb el clima emocional actual.

Un clima emocional q depén de condicions materials de vida i de tenir horitzonts d'esperança, que actualment semblen no existir