"Un esforç immens": l'actualitat en 8 tuits

1. Roger de Gràcia, presentador i guionista





2. Santiago Niño, doctor en economia i catedràtic





3. Amando Martín Zurro, metge de família





4. Rita Maestre, regidora de Més Madrid a l’Ajuntament de Madrid





5. Marie Mcferrer, infermera



@albaverges

Sóc infermera de primària

El nostre esforç no "ha estat" immens És immens!

Ja ens faltava personal abans

I ara residències, PCRs i el doble de personal x divisio d'urgències en covid i no covid



X cert, no sé com fer-ho x fer d' infermera amb tants "extres"