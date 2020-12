"Salvar el Nadal o salvar la gent?": l'actualitat en 9 tuits

1. Àlex, estudiant de ciència política i gestió pública



❗ #Alemanya es confina, tanca botigues i suspèn TOTA ACTIVITAT NO ESSENCIAL fins al 10 de gener.



La campanya de Nadal a fer punyetes.



La salut per davant de l'economia. — Àlex (@alex1oct) December 13, 2020



2. Montse Castellà, cantautora i escriptora



A Alemanya, lo govern es fa càrrec del gruix de les despeses i de la facturació de qui ha de tancar.



Aquí, los governs permeten obrir, a costa de la salut, perquè no poden pagar els ajuts que caldrien. https://t.co/HGwy9BpPim — montse castellà espuny 🎗 (@montsecastella) December 13, 2020



3. Alex Arenas, físic i investigador a la URV



Per què els científics estem preocupats per l'increment de contagis a Nadal, fins i tot prenent mesures? Un càlcul aproximat indica que amb trobades de 10 persones (amb mesures), tindrem un increment de la transmissió del virus x 4 aprox. per trobada. Evitem-ho i salvem vides. pic.twitter.com/CVq1JaZQSz — Alex Arenas (@_AlexArenas) December 13, 2020



4. Carles Farré, tuitaire



Salvar el Nadar o salvar la gent? Heus aquí la qüestió! pic.twitter.com/AUPG8VNIkz — Carles Farré (@CarlesFarr3) December 13, 2020



5. Roger S., infermer



Prefereixo penedir-me de no haver celebrat el nadal amb tota la família, que haver-me de penedir d’haver-lo celebrat.

Potser tinc una por desmesurada, ho reconec.😔

No veig fer dos dinars amb cinc bombolles diferents, que seria el meu cas. Per moltes mesures que posem... — Roger S (@pimpo79) December 13, 2020



6. Anna Selvas, treballadora social



Veient com s'acosten les eleccions del febrer i coneixent a la meva família, estic contenta perquè s'hagi limitat el nombre de persones als àpats de Nadal — Anna Selvas (@anna_selvas4) December 12, 2020



7. Ivan, economista



Bojo i Von der Leyen acorden extendre el termini per resoldre el brexit



(Això no s'acabarà mai) — .Ivanlqf (@IvanLQF) December 13, 2020



8. Jordi Báez, assessor en comerç exterior



Sí. 31 Desembre.

El dubte és de quín any. — (((Jordi Báez))) 🗽 (@JordiB_V) December 13, 2020



9. Ester F. Matalí, filòloga