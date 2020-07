"Estem com al febrer": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Andreu Orte, analista de polítiques públiques



Roda de premsa del MHP impecable, avisant de la gravetat i de possible tancament domiciliari en 10 dies. Però 1 minut més tard es canvia a l'anglès per dir que és una destinació Covid "safe and friendly". — Andreu Orte (@AndreuOrte) July 27, 2020



2. Ferran Pedret, portaveu adjunt del PSC



Estranya compareixença, la del President @QuimTorraiPla avui. Compareix junt al nou secretari de Salut Pública, per no dir res fora de vaguetats i llocs comuns. La pregunta que plana és: manté el President la confiança en la Consellera @albaverges, que no ha comparegut amb ells? — Ferran Pedret Santos (@FerranPedret) July 27, 2020



3. Gabriela, metge



Metge de primaria cansada i acollonida. Llocs comuns i vaguetats? A mi m’ha semblat bastant clar. Si en 10 dies aixo no millora, jo no fare vacances pero molta gent tampoc. Ha explicat bastant clar que estem com al febrer — Gabriela (@Gabrielasr58) July 27, 2020



4. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG



Una vegada revertida la corba, l'economia era la prioritat. Deien. Que la gent moriria de gana més que de COVID19. Deien. Que si Estat Policial, que si mesures anticonstitucionals, que si la gent respon més si no els hi prohibeixes. Deien. Una cosa s'ha demostrat: mai tenen raó. — Victòria Avellà 🦠👊🏻 (@VicAve) July 27, 2020



5. Jordi Riu, tuitaire



El país ha de fer una gran reflexió. Primer els polítics, que s'han preocupat més de la seva parcela i de lluites internes i no han escoltat als experts. Però també la societat, sobretot joves<40. Fa pena i vergonya veure exteriors de locals nocturns: ni distància ni mascareta — Jordi Riu 🎗️ (@jorditarragona) July 26, 2020



6. Paula Cantó, guionista



Hay algo que me sorprende más que los que abren discotecas en plena pandemia: los que van a discotecas en plena pandemia. — Paula Púa (@pppua) July 27, 2020



7. Mohamed El Amrani, comunicador i emprenedor social



Els joves mai son el centre de les polítiques però quan van mal dades, sempre seran el centre de la diana. Adultisme, se'n diu. — Mohamed El Amrani (@MohamedElAmrani) July 27, 2020



8. Lucía Taboada, periodista