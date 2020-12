"El que queda per viure: l'actualitat en 8 tuits

1. Abel Martí i Ruiz, politòleg i sociòleg



M'acaben de comunicar que el meu company de pis és positiu en Covid, he d'aïllar-me. Fa una setmana la meua família obria una discussió perquè ens negàvem a juntar-nos per Nadal (en som 11): "un dia com este no passa res", deien ells. S'enfadaren. Ho veieu ara?