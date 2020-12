"No permetem que circuli": l'actualitat en 10 tuits

1. Xavier Abad, viròleg



Sabern vostès quan no caldria preocupar-se gaire per noves variants de #SARSCoV2; més encara, com podríem aconseguir que se'n generessin menys? Exacte. No permeten que circuli, no deixant que ens infecti. Cada ronda d'infecció més, nova tirada de daus pel virus. #CoVID19Catalunya — Xavier Abad MdG🎗 (@XavierAbadMdG) December 21, 2020



2. Bernat Navarro, científic



L’essencial es seguir monitoritzant aquesta soca i qualsevol altra que pugui sorgir! Els científics, ho fem sempre, tant amb el virus del VIH o amb la grip. Això ens ajudarà a tenir estratègies efectives per al desenvolupament de vacunes durant anys! — Bernat Navarro (@bnserer) December 21, 2020



3. Jorge Bustos, periodista



Hay que imaginar al inglés auténtico leyendo las noticias de los vuelos suspendidos y exclamando con satisfacción: “¡El continente vuelve a quedar aislado!” — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) December 21, 2020



4. Ramon Pardina, guionista



En un any hi ha gent que ha estat capaç de desenvolupar una vacuna i gent que encara no ha après a portar la mascareta sobre el nas. — Ramon Pardina (@RamonPardina) December 21, 2020



5. Irene Maté, pediatra



Pues organizar la logística de la vacuna, todo el proceso de descongelación y preparación de la vacunación no es sencillo precisamente. A ver cómo nos organizamos para hacerlo bien. — Irene Maté (@Irenemate) December 21, 2020



6. Llucia Ramis, periodista i escriptora



La soca que arribà amb el tió. — Llucia Ramis (@lluciaramis) December 21, 2020



7. Borja Barba, advocat



Es el año ideal para cenar pizza o una hamburguesa con patatas en Nochebuena. Pensadlo así. — Borja Barba (@BorjaBarba) December 21, 2020



8. Isabel Marcos, biliotecària



No hi diners per compensar, no hi ha efectius per controlar, i així tot. I porteu-vos bé perquè la culpa del qoe passi serà tota vostra. — Isabel Marcos (@ioteruelo) December 21, 2020



9. Montse Barderi, escriptora



Podem deixar de parlar de la gent gran com a àvies i avis? Molta gent que no hem tingut fills ens fem grans i és com si la societat em digués mama. — Montse Barderi (@montsebarderi) December 21, 2020



10. Yannick Garcia, intèrpret, traductor i escriptor