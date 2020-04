"Els rics més rics, els rucs més rucs": l'actualitat en 9 tuits

1. Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya

2. Núria, tuitaire

Si algú pensa que tot tornarà a ser igual que s’ho vagi treient del cap. Res ho tornarà a ser mentre no hi hagi una vacuna i entenent que s’haurà d’administrar a tothom. O sigui que no anirem a restaurants plens, a comprar sense mesures higièniques, trobades sense distància...

3. Alberto Sotillos, sociòleg

Ahora mismo no pueden obligarnos a usar mascarillas por el mismo motivo por el que no pueden obligarnos a volar. No hay, no se puede. Pero si supieras volar lo harías, así que si tienes una mascarilla, úsala.

4. Ivan Serrano, professor de ciència política a la UOC

5. Carmina Castellví, advocada

6. Joni Bigud, tuitaire

7. Pau, tuitaire

8. Lluís Gibert, advocat

9. Alexandra, tuitaire

Ara us faré molta ràbia: no tinc insomni, segueixo menjant igual de bé que abans del confinament, no m'estic tornant boja (no més que de costum), no m'he conegut més interiorment, no he vist més sèries ni he llegit més llibres, no tinc la casa més neta. Sóc envejable del tot.