"Parlem de persones, no de números": l'actualitat en 8 tuits

1. Jesús Soria, periodista

Ayer falleció un amigo por #Covid 🦠 Al margen de tristeza y dolor, tengo mucha RABIA. ¿Otra gestión sanitaria en Madrid hubiera permitido otro final?¿Entenderán algunos políticos que hablamos de personas, no de números?¿Seguimos primando la economía y no las vidas? Basta ya!😖

2. Biel Duran, actor

Hi ha poques certeses amb tot això de la Covid. Però n'hi ha una d'ineludible: apostar per una sanitat pública que pugui fer front a pandèmies com aquesta amb més professionals, més capacitat d'atenció, més investigació i més inversió és imprescindible per a la salut i l'economia