"Ajuntaments 1 - Centralisme 0": l'actualitat en 8 tuits

1. Lluís Apesteguia, alcalde de Deià

2. Pep Melià, diputat al Parlament de les Illes Balears (Proposta per les Illes)

3. Ferran Falcó, secretari general departament de Territori i Sostenibilitat

4. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

5. Mireia Boya Busquet, ambientòloga i exdiputada de la CUP

Una de cada dues dones diu haver patit algun tipus de violència masclista. Moltes de les altres encara no en són conscients. I ara, estimats, mireu a totes les que us són properes i penseu-hi dos segons abans de dir res.

6. Jenn Díaz, diputada al Parlament (ERC)

Em diuen, sobre l'enquesta de violències, que no poden ser veritat aquestes xifres. Que no tenim un problema tan greu. I que potser han tingut molta sort perquè no han conegut cap maltractador. La violència masclista no és només el feminicidi. Quan abans ho acceptem, millor.