"Benvinguda, fase 1": l'actualitat en 8 tuits

1. Diana Gómez, actriu



Gent als bars fotent-se una birra amb l’esmorzar. Benvinguda, fase 1. — Diana Gómez (@dianagmz7) May 25, 2020



2. Martí Roura, tuitaire



Fins ara no sabia que anar als bars a fotre's birres era tant necessari com per oblidar-se d'estar vivint una pandemia mundial — Martí Roura (@martirg6) May 25, 2020



3. Elisabeth, tuitaire



Els bars, també són el refugi de persones soles.

Es posen en un racó, prenen poca cosa i xerren amb el cambrer.

Són fidels, el seu petit món es permet eixamplar sovint en l'espai que ocupa un tallat.

Per ells, avui ha tornat la seva llum i això mai ho veurem a les xarxes. — Elisabeth (@eli19_beth) May 25, 2020



4. Alfredo Sáenz, veterinari



Avui comencem fase 1 a #barcelona i ja he vist barres de bar amb clients, terrasses sense reducció d'aforament i gent asseguda sense respectar distància de seguretat. @salutpublicabcn Hem de fer pedagogia per què s'apliquin bones pràctiques anti #COVID__19 — Alfredo Sáenz (@ronsana60) May 25, 2020



5. Josep Cuní, periodista



I alguns ciclistes segueixen pensant que els semàfors no son del seu mon. Els del patinets, també. No ès un vici adqurit durant el confinament. És el “seu” vici. — Josep Cuní (@JosepCuni) May 25, 2020



6. Meritxell Lavall, filòloga



Sincerament, jo ja m'he perdut amb tants canvis en aquest desconfinament. No sé què puc fer i què no puc fer. Ja no sé ni com em dic. — Meritxell (@MeritxellLavall) May 25, 2020



7. Ramon Pardina, escriptor i guionista



O sigui que cessen a Pérez De los cobos per fer el mateix que va fer contra membres del Govern de la Generalitat però, aquest cop, contra el Govern central. Potser això ens hauria de fer reflexionar per què hi ha gent a la presó. — Ramon Pardina (@RamonPardina) May 25, 2020



8. Abigail Armengol, periodista