"Cremem el virus": l'actualitat en 9 tuits

1. Miguel Albandoz, escriptor





2. Javier Ruiz Taboada, locutor i escriptor





3. Aitor Bartolome, tuitaire





4. Mar Calpena, periodista



Que hi hagi picabaralla sobre les competències en cas d’un hipotètic rebrot no dóna exactament un missatge de tranquilitat.



5. Francesc Miralles Borrell, consultor



Tranquils que per ací no pot passar lo dels rebrots a Alemanya. No tindre pràcticament indústria facilita molt les coses



6. Marta, mestra





7. Josep Àngel Guimerà, professor de comunicació a la UAB



Per què cada any hi ha algú que pregunta si hi ha algú que es menja la fruita de la coca?



És un ritual de Sant Joan, o algo, i no me n'he assabentat?