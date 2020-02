"No defalliu!": l'actualitat en 7 tuits

1. Neus Torbisco-Casals, investigadora, doctora en dret i professora de drets humans

El cancer es va endur massa aviat al meu pare i a un dels meus germans, que anyoro cada dia. La lluita contra aquesta epidemia exigeix adoptar mesures globals preventives i no només curatives. Com passa amb el canvi climàtic, no ho estem fent #DiaMundialContraElCancer