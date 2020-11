"Jo et crec": l'actualitat en 8 tuits

1. Marta Cristià Pérez, periodista i guionista



Cada dia, però avui ho dic més alt: JO ET CREC! Reconèixer i explicar una agressió, un maltractament, no és gens fàcil. Trobar suport a l'altra banda quan s'aconsegueix alçar la veu és bàsic. Ens volem vives, lliures i sense por. #25N #EnsVolemVives



2. Milena, politòloga





3. Joaquim Bosch, magistrat i portaveu territorial de Jutgesses i Jutges per la Democràcia





4. Quim Torra i Pla, expresident de la Generalitat



Mentre vaig ser president de Catalunya no es va aprovar cap pressupost espanyol. Al contrari, vam tombar-los. No es poden aprovar els pressupostos d’un Estat que et vol sotmès nacionalment i asfixiat econòmicament. És un dels honors més grans de la meva carrera política.