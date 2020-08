"Es consuma el despropòsit": l'actualitat en 8 tuits

1. Antoni V., llicenciat en ciències polítiques



Es consuma el despropòsit:



- Si els ajuntaments volen gastar els SEUS diners els hauran de DONAR a l'Estat.



- L'estat permetrà gastar UNA PART, i la resta se la tornaran en 10 ANYS.



Tothom pagant el dèficit del govern central. Amb abstenció de Podemos. https://t.co/uysOG50sw2 — Antoni V. (@velezcat) August 3, 2020



2. Cristina Segura, regidora a l’Ajuntament de La Llagosta (ERC)



5) Els romanents acumulats han d'actuar com a "fons de maniobra" per als propis ajuntaments, com a xarxa de seguretat, especialment en un moment d'incertesa econòmica. Desprendre'ns d'aquest fons de maniobra pot resultar arriscat davant la previsible caiguda dels ingressos — Cristina Segura 🎗🎨🌍📸♒️ (@Krissegura87) August 3, 2020



3. David Navarrete, tuitaire



Sabeu què farem tots, TOTS, els ajuntaments catalans amb això dels romanents? Exacte, obeir! #spoileralert — David Navarrete 🎗️ (@holoturoideu) August 3, 2020



4. Sergi Maraña, periodista



🤔 Ens diuen que Barcelona és buida, que molts negocis hauran de tancar. El problema no és la pandèmia, és que Barcelona es va vendre totalment al turisme fa molts anys i ha donat l’esquena als barcelonins. Aquests, que amb prou feines hi poden viure, quan tenen dos dies, marxen. — Sergi Maraña 😷🎗 (@SergiMaranya) August 3, 2020



5. Núria Corral i Garcia, tuitaire



A tots els que critiqueu el turisme, i us alegreu que tanquin negocis, espero que no us arribi indirectament. Pq l'economia va sempre encadenada...ho sabeu oi? — Núria Corral i Garcia (@nuriacorralgar1) August 3, 2020



6. Pol Ibós, secretari de comunicació del Jovent Republicà de Sant Martí



Una forta abraçada de part de la generació que hem crescut amb la crisi del 2008 i que ara ens menjarem a saber quants anys més de crisi. Ja no és que no tinguem futur, és que no tenim ni present. Els joves seguim sent dels més perjudicats. — Pol Ibós (@Pol_ibos) August 3, 2020



7. Oriol Amat, economista



La economía comenzará a recuperarse cuando mejore la crisis sanitaria.

Y la solución de la crisis sanitaria, además de una vacuna efectiva, requiere la máxima prevención y responsabilidad de la población https://t.co/tw9fdkQen7 — oriol amat (@oriolamat) August 3, 2020



8. Nerea, tuitaire