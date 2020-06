"Volem tornar a les aules": l'actualitat en 8 tuits

1. Xavi, professor d’economia



Avui he tornat a fer classe presencial i QUINA MERAVELLA. Quan hem acabat m’han dit: hem avançat més en una hora aquí que en un mes de classes virtuals. Volem tornar a les aules perquè l’educació s’ha de fer amb caliu i proximitat. I volem fer-ho de forma segura.



2. Marta, mestra



Famílies, això va de debò. Si voleu que al setembre obrim en condicions (ràtios, espais i condicions materials adequades) hem d'empènyer junts, i des de ja. Si només voleu que obrim, i tant se val com, seguiu aquesta espiral absurda de descrèdit dels equips docents.



3. Hèctor Sanjuan, periodista i politòleg



Hem de ser conscients i assumir que el mateix esforç inversor que hem fet en la sanitat i en reactivar l'economia, l'hem de fer ara en l'educació per baixar el ràtio d'alumnes i protegir l'alumnat i el professorat



4. Sònia Mayor, infermera





5. Amaia, tuitaire



no hay mejor sensación que cuando te dicen: vuelve la liga✌🏼



6. Pablo Herrera, periodista





7. Elisenda Soriguera, periodista



ok, però... torna la lliga masculina i no torna la femenina: q passa, les dones són més contagioses? I jugaran amb mascareta o mantindran sempre la distància de 2 m entre ells? Prioritats i privilegis, no?