"Anem tard, molt tard...": l'actualitat en 8 tuits

1. Gemma Ubasart, politòloga i ex secretària general de Podem Catalunya



"La gran majoria de grups estan entre 15 i 20 alumnes" (un 62% per l'any passat) diu Bargalló. És bo. Ara cal que aquestes ratios es generalitzin. Seria un bon punt mig entre el tot i el res. Crec que permetria mirar el retorn a l'escola amb optimisme



2. Núria Gausachs, membre del Consell Educatiu de l’Hospitalet





3. Mariona, tuitaire



Que ara els sindicats d’educació volen fer vaga! La vocació no fa això. Es necessiten mes que mai mestres, professors i escoles obertes disposades a educar les noves generacions com es mereixen.



4. Elisenda Vila, artista i professora



Suposo que els que insulten els professors per no voler passar 6h al dia tancats en espais reduïts plens d’adolescents sense mascareta son els mateixa que criticaven els sanitaris per fer vacances aquest estiu... que la pandèmia ens faria millors deien... 🤔