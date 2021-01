"Prou de fer politiqueria partidista": l'actualitat en 8 tuits

1. Francesc Codina, filòleg i professor emèrit de la UVic



A l’hora de prendre la decisió sobre l’ajornament o no de les eleccions haurien de prevaldre els criteris sanitaris per tal de garantir el dret de tothom a votar sense posar en risc la seva salut ni la dels altres. I punt. Ja n’hi ha prou de fer politiqueria partidista amb tot.



2. Anna Pujol Sanchez, auxiliar administrativa de l’ICS



Actualment, no sé com hi ha persones , entitats, el què sigui o qui sigui, que puguin fer plans a llarg plaç. Ara el Síndic de Greuges recomanar ajornar les eleccions. Des de que el COVID plana pel món només podem viure el dia a dia. https://t.co/tR1PEgszGr



3. Carlos, llicenciat en economia, gestió pública i hisenda local





4. Sònia Pau Cortada, periodista



Admiració profunda a tothom que per aquí té tan clar que, evidentment, s'han de fer les eleccions. Tbé per qui té claríssim q, evidentment, no s'han de fer les eleccions.



No en tinc ni idea jo. #hivern2021 #Covid_19