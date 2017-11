"Sumem amb les diferències": l'actualitat en 9 tuits

1. Txe Arana, actriu

Anar a votar tots a una, cadascú des de la seva convicció. Amb un objectiu: la República. Sumem amb les diferències. I seguim...! #21D — 🎗Txe Arana 🎗🎗🎗🎗 (@txearana) 13 de novembre de 2017

2. Lluís, tuitaire

No estic disposat a entomar l'argument trampós de que hem de renunciar a la República per la sortida dels presos. És tot. — Lluís||*||🎗 (@lluis1893) 13 de novembre de 2017

3. Marta Rojals, escriptora i arquitecta

Que surtin com sigui. I Esp només ensenyarà el llautó, ja no és a temps de donar cap imatge d'estat conciliador, si de cas de feble a ulls sels seus. https://t.co/NB9bGVNUd1 — marta (@replicanta_) 13 de novembre de 2017

4. Roger Mazariegos, politòleg

Quan el govern del PP cedia a Vladímir Putin el port de Ceuta per acollir la seva flota de submarins a ningú li preocupava la ingerència russa. El que hi ha ara és una ofensiva de Moncloa per tornar a guanyar el relat internacional a l'independentisme. — Roger Mazariegos (@RMazariegosR) 13 de novembre de 2017

5. Lluís Gibert, advocat

I ara, si us votem, estareu preparats? — Lluís Gibert (@lluisgibert) 13 de novembre de 2017

6. Francesc Codina, filòleg i professor a la UVic

És absurd acusar els nostres governants de no haver volgut fer el que es podia fer.

És just al revés: han volgut fer el que no es podia fer, perquè encara no som prou forts davant l’Estat. Per això ara són a la presó i a l’exili. Suport total, doncs, i ressituem-nos per avançar. — Francesc Codina (@codina_francesc) 13 de novembre de 2017

7. Salvador Esquena, metge

He après a no esperar mai res de ningú i així m’he evitat moltíssimes decepcions; em dol haver posat totes les esperances en que el nostre govern tenia previstos tots els escenaris, fins i tot, els pitjors; no tornaré a fer-ho — Duc de Màntua 🎗 (@DucMantua) 13 de novembre de 2017

8. Cris, tuitaire

Preparados para la campaña electoral más sucia de la historia? — Cris 🎗 (@gallifantes) 13 de novembre de 2017

9. Gerardo Tecé, escriptor