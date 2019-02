"Què proposen els polítics?": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Sevilla, exministre (PSOE)

Datos: gran manifestación en Madrid por la unidad de España; gran manifestación en Barcelona por la independencia de Cataluña. Parece q : 1, hay un conflicto político y 2, no se arregla a base de la fuerza de las manifestaciones. Que proponen los políticos?

2. Erika García, estudiant de ciències polítiques

3. Albert Castellón, emprenedor i consultor

4. Bernat Julià, militant de la CUP

5. Marta Roqueta, editora

No pot ser que l’únic argument de l’independentisme per votar a les eleccions del 28A sigui la del Front Nacional contra el trifatxet. Necessitem un projecte en positiu, o el procés d’autodeterminació haurà servit per regenerar el règim del 78.