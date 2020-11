Pronòstic o desig? L'actualitat en 8 tuits

1. Antoni Coll, periodista

Ya faltan menos horas para el triunfo de Biden y la retirada de Trump. El problema es que no sé si es un pronóstico o un deseo.

2. Javier Moñino, xarxes i comunicació esportiva a l’UCAM

Las encuestas dan claro favorito a Biden pero recordad que en 2016 Hillary ganó el voto popular por 3 millones y perdió las elecciones porque no se impuso en los votos electorales. La clave es ganar los estados más disputados, no arrasar en los que ganas.

3. R. Hortaleza, tuitaire

Los EEUU tienen un sistema electoral que porque lo tienen ellos y hay que callarse, pero a mí me parece digno de una satrapía africana.

4. Rosa, tuitaire

Igual q fan campanyes de trànsit amb imatges dures, això tb s’hauria d’explicar i ensenyar així, la realitat de les UCI. Ens han infantalitzat amb arcs d St. Martí i el “tot anirà bé” de color rosa i hi ha gent q no hi veu gravetat. Més realitat i menys arcs d St. Martí.