"Respectar tots els camins": l'actualitat en 8 tuits

1. Ricard, tuitaire



Eleccions? Fantastic! Però perquè els votants validin el canvi de rumb d'una part de l'independentisme. No pas per aprovar un pressupost autonòmic per fer autonomisme. https://t.co/O3cHwcAtx5 — Ricard 🎗️ #PrimaveraCatalana (@ricardtc) 3 d’agost de 2018



2. Daniel Torras, professor de Comunicació Audiovisual



Un mandat es pot complir de moltes maneres: hi ha diferents estratègies polítiques per dur-ho a terme.

Cal diferenciar entre objectiu i camí.

Cal respectar tots els camins i consensuar-ne una ruta.

No és bo incentivar que uns jutgin els altres, no suma. #AixíNo @CDRCatOficial — Daniel Torras (@danieltorras) 3 d’agost de 2018



3. Montse Venturós, alcaldessa de Berga (CUP)



La desobediència és una estratègia COL.LECTIVA que passa per no acatar, no col.laborar, no sotmetre’s a la voluntat de l’ocupant. Es tracta de contraposar la legitimitat popular vs una legalitat caduca i obsoleta. No va de signar o no decrets.... #República — Montse Venturós (@venturosm) 3 d’agost de 2018



4. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



Afortunadament ja sabem per experiència que els moments més baixos del moviment quant a unitat i mobilització coincideixen amb el final del curs polític.

Retrobem-nos, com cada any, en una Diada que sigui demostració de la nostra força i determinació per afrontar una tardor clau. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 3 d’agost de 2018



5. Iñaki Ibargoyen, tuitaire



@sanchezCastejon dice en la rueda de prensa que espera apoyo del @ppopular como el apoyó todo durante la anterior leguslatura



Será que no entiende que ese era parte del problema? — Iñaki Ibargoyen (@Aspid92) 3 d’agost de 2018



6. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet



Si Pedro Sánchez torna a dir que són feministes, se li apareixerà el fantasma de Clara Campoamor — Sílvia Casola 🎗 (@silviacasola) 3 d’agost de 2018



7. Sergi Maraña, periodista



El president espanyol, Pedro Sánchez, imposarà la presència del rei Felipe VI en els actes de commemoració del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Aquest és només un exemple del nivell de diàleg que hi ha amb el Govern. #RPSánchezARV — Sergi Maraña🎗 (@SergiMaranya) 3 d’agost de 2018



8. Maria Isabel, tuitaire