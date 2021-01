Eleccions, garanties i raons: l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona

No ens enganyem: les eleccions catalanes i del Barça s'han ajornat perquè amb la situació epidemiològica i sanitària que tenim i les condicions ofertes per cerebrar-les no donaven prou garanties. La raó, doncs, no és sanitària. — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) January 18, 2021

2. Mònica, tuitaire

Que molts dels indignats per l'ajornament de les eleccions no dirien ni mitja paraula si ho hagués fet el govern central ho sabem tots. — Mònica 🌱 (@Monica_mnn) January 18, 2021

3. Lídia Viura, tuitaire

La prioritat per combatre la pandèmia ara mateix no hauria de ser anul.lar eleccions i arruinar negocis.



La prioritat hauria de ser vacunar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. — Lídia Viura 🎗🥇🏸⛰🌞🌙 (@LidiaViura) January 18, 2021

4. Àlex Marieges, infermer

Q infermeres pre o jubilades estiguin vacunant companyes arreu és un gest preciós q demostra d nou la solidaritat,vocació de servei i entrega de la professió i les professionals.Tb demostra d nou q seguim faltant > 15000 infermeres. Les infermeres sempre hi som però #faltem15000 — Àlex Marieges (@ALEXMARIEGES) January 18, 2021

5. Laia Estrada, regidora a l'Ajuntament de Tarragona (CUP)

Ens hem acostumat tant a que es posin de perfil que acabem aplaudint que reconeguin una qüestió tan elemental i evident com és l'existència de presos i preses polítiques, exiliats i exiliades.

Això és el mínim, la veritat. — Laia Estrada (@EstradaLaia) January 18, 2021

6. Carles Ferreira, politòleg

Més enllà de l'encert o el desencert de les declaracions, el problema de @PabloIglesias és que aquells que avui l'aplaudeixen no el votaran mai. Amb una composició de l'electorat creixentment unionista, aquest problema podria estendre's al conjunt dels comuns en relació al procés — Carles Ferreira (@carlesferreira) January 18, 2021

7. Josep Valtònyc, raper

Fa setmanes vaig haver d'enterrar a la meva mare per skype perquè si hagués intentat anar-hi la policía m'hagués tancat a la preso 3'5 anys, sense poder arribar, només per haver fet cançons. No vaig poder fer costat a ses meves germanes. Si som exiliats no és un debat, és un fet. — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) January 18, 2021

8. Pep Ros, autònom