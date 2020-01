Pressupostos, eleccions i sidral: l'actualitat en 8 tuits

1. Toni Aira, assessor en comunicació política



Calia mirar de tirar endavant els pressupostos, obrint-ne tramitació al #Parlament 👍🏼 Calia anar a eleccions no gaire enllà perquè aquest Govern i les relacions JxCat-ERC són insostenibles 👍🏼 Ara bé... calia, per oficialitzar això obvi, tant de soroll i sensació de sidral??? 👎🏼 pic.twitter.com/0eUU55xlSb — Toni Aira (@toniaira) January 29, 2020



2. Pilar Rahola, periodista i escriptora



Dues evidències:

No existeix unitat estratègica davant la repressió

No existeix unitat estratègica per a la construcció de la Republica.

Aquest era l’objectiu de là repressió i l’ha assolit.

A partir d’ara, tot més dificil. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) January 29, 2020



3. Marta Ribas Frias, diputada al Parlament (En Comú Podem)



El President Torra avui ha tingut sentit "comú":



Pressupostos i eleccions — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) January 29, 2020



4. Pol Foradada, periodista



Per tant, l'amenaça de JxCat de no tornar a votar si no ho feia Torra ha durat 1 dia i mig. — Pol Foradada (@polforadada) January 29, 2020



5. Marcel Mauri de los Rios, vicepresident d’Òmnium



Per aquí ja ens podem anar barallant mentre els poders de l'Estat no aturen la via repressiva. Ni cas a les sentències del TJUE ni als dictàmens d' @UN, d' @amnesty i de les més de 50 organitzacions que han demanat l'alliberament dels presos polítics. https://t.co/qkAGBbKP30 — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) January 29, 2020



6. Toni Rosich, tuitaire



Trobo que abans de les eleccions la JEC hauria de publicar un llistat de a qui podem votar i qui podrà ser president i qui no. Ho dic per anar avançant feina. — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) January 29, 2020



7. Andreu Monrós, tuitaire



Ja m'imagino ara mateix els de C's buscant tots els articles que hagin pogut escriure els diputats independentistes per quan hi hagi nou president i començar de nou la cacera. Bé, això si ells treuen algun diputat, clar. — Andreu Monrós (@AndreuMonros) January 29, 2020



8. Mabel Rodriguez, sociòloga



Donen per acabada una legislatura que encara no havia començat. — Mabel Rodriguez ♀️🎗️π (@Mabel_Rguez) January 29, 2020



9. Raquel Pérez Álvarez, experta en anàlisi de dades



Hay una leyenda urbana que dice que hubo un año donde no se celebraron elecciones en ningún lugar del territorio español — Raquel Pérez Álvarez (@rakelilla79) January 29, 2020