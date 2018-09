"Gràcies per ser-hi": l'actualitat en 8 tuits

1. Carles Garcias, tuitaire

Un any després no sé com ni què explicar de #elmeu10 només tinc la certesa que aniria a la fi del món amb tothom qui el vaig compartir. Gràcies infinites per ser-hi. pic.twitter.com/ucTGPDp34N — Carles Garcias (@CarlesGarcias) 29 de setembre de 2018

2. Andreu Adam Rubiralta, director de fotografia

L’impacte que em provocava el silenci que es feia quan corria el rumor de que venien, el formigueig als braços d’estar hores enganxat a dos veïns desconeguts, l’angoixa de pensar que aquell dia em podrien trencar la cara. L’alegria, finalment, de votar. #elmeu10 #escolabalmanyà pic.twitter.com/HBa9R0aVpw — Andreu Adam Rubiralta 🎗 (@damrubiralta) 29 de setembre de 2018

3. Laura Pelay, tuitaire

4. Miquel Buch, conseller d’Interior

Un dia més que cal evitar els paranys que ens posen. Ens provoquen perquè bulli la sang. Hem de tenir ben clar que la indiferència pot ser molt més efectiva i contraria als seus interessos. #FemUnTortosa — Miquel Buch (@MiquelBuch) 29 de setembre de 2018

5. Georgina Pou, tuitaire

L’independentisme català és aquell que omple amb 2milions de persones una manifestació i quan acaba, no deixa un paper a terra.

L’independentisme català que lluita x la llibertat NO surt encaputxat a buscar brega!

No, aquests no ens representen! #noenelmeunom #Republica — georgina pou 🎗🎗🎗 (@georgina_pou) 29 de setembre de 2018

6. Amparo Rocamora Polo, tuitaire

M'es molt difícil opinar, no m'agrada la violència però també penso que no ens hem de deixar humiliar, crec que a partir de dimarts el que hem de fer és demanar al nostre govern que està fent per fer-nos respectar. — Amparo Rocamora Polo (@EmparRp) 29 de setembre de 2018

7. Albert Serrats i Sau, regidor de la CUP a Bordils

En dies com avui tan importants són la dignitat i la fermesa com la intel·ligència col.lectiva. Els mitjans de lluita han de servir per guanyar, no per saciar la visceralitat ocasionalment. Parafrasejant Brecht, que l'odi contra la vilesa, avui, NO ens desfiguri el rostre. — Beta #AdriEtVolemACasa (@BetadelTer) 29 de setembre de 2018

8. Mª Carme Palomeras, integrant d’Anastàsies-BDN