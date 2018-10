L'escola catalana no es toca? L'actualitat en 8 tuits

1. Montse Forga, advocada



...com anava allò de que “ l’escola NO es toca”... que ja ens la toquem nosaltres...? 🤔



2. Francesc de Dalmases, diputat al Parlament (JxCat)



La doctrina d'aquest Govern és que l'escola catalana no es toca.



Hi ha un document de treball i per al debat sobre allò que ja es fa als centres educatius.



I no hi ha cap canvi en el sistema de normalització lingüística. Cap.