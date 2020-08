"Assaig-error com a política de futur": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per visualitzar els tuits]



1. Anna Petit, tuitaire



El departament d’educació segueix sense donar respostes clares ni a escoles ni a famílies. Han tingut 5 mesos per pensar i actuar. Però no. — Anna Petit (@_AnnaPetit_) August 13, 2020



2. Cesc Wardrak, tuitaire



els que no volen que obrin les escoles no porten 6 mesos de teleworking a casa amb els nens — Cesc Wardrak (@chaosgoat666) August 13, 2020



3. Antoni Vélez, regidor a l’Ajuntament de Sant Adrià (ERC)



Tema molt complex. Cada administració està aportant idees i solucions per garantir la seguretat a les aules. Malauradament, hi haurà part d'assaig-error que haurem d'assumir com societat. https://t.co/Ur0Y995E9b — Antoni V. (@velezcat) August 13, 2020



4. Jordi Prado, informàtic



Assaig error com a política de futur. pic.twitter.com/1wyGyQJg7w — esparver (@esparver) August 13, 2020



5. Joan Mas, tuitaire



Sento comunicar-te que no vius en un món de certeses. Per anar bé la honestedat hauria de ser una de les nostres metes individuals i col·lectives. — Joan (@m8m6j) August 13, 2020



6. Rosa Maria Coletas P., mestra



@josepbargallo feu ús de l honestedat si us plau. No teniu diners o no voleu invertir- los per tenir unes escoles realment segures.Doncs sigueu valents i digueu-ho No ens doneu més gat per llebre! — Rosa Maria Coletas P🎗 (@ColetasP) August 13, 2020



7. Clara Martínez Masó, educadora social



I les educadores d'educació especial que no solem tenir ni una trista cadira on deixar la jaqueta/bossa? https://t.co/MnPHKz1s5T — Clara Martínez Masó (@Claraa_mm) August 13, 2020



8. Roger Puig, tècnic en ocupació juvenil



Ho he fet per primer cop.

Aquesta nit.

Als 46 anys.

Cadascú té el seu ritme.

A les 2.38h. de la matinada.

He trucat a la Guàrdia Urbana.

Per queixar-me d'un botellón sota casa. — Roger Puig (@rogermpuig) August 13, 2020



