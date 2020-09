"És responsabilitat de tots": l'actualitat en 7 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Oriol Escardíbul, gerent a la UB i investigador en economia de l’educació i política educativa



S ha de fer tot el possible per mantenir escoles obertes. Amb seguretat. Es una obligació social garantir el dret dels nen@s a l educacio. https://t.co/l1T1IWNIlm



2. Anabel Guardia, empresària i educadora



Seguim totes les mesures de seguretat i quan sortim de l'escola ens trobem els bars abarrotas de gent compartint les tapas. Les nostres mesures no serveixen de res si la resta no fa la seva part. Això es responsabilitat de tots. #covid19



3. Eva Parera, regidora de l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona pel Canvi)

Fa 3 anys del ple de desconnexió. Demano una reflexió als votants independentistes: 👉🏻 Hem “desconnectat” com volieu o us segueixen prometent el mateix que fa 3 anys? 👉🏻 Catalunya estava millor abans de l’inici del procés o ara?



4. Abel Caldera, militant d’Endavant





5. Sergio de Maya, politòleg



El referendum de l'1O, busqués la desconnexió o la negociació, necessitava el 6 i 7 de setembre per fer-lo creible i mobilitzar la gent. Agradi o no, no es pot deslligar una data de les altres. Ni tampoc del 27O. No pots salvar una però condemnar les altres. Son indestriables.