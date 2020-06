Toros, bars i discoteques, prioritaris: l'actualitat en 8 tuits

1. Estel Solé, escriptora i actriu

Les prioritats a l’hora de desconfinar-nos i obrir places de toros, bars, discoteques abans que escoles i teatres ho diu tot del país on vivim. Tot per defensar un sistema econòmic que no salvarà als menys peivilegiats. Cap sorpresa d’altra banda, però encara més tristesa.

2. Eva Piquer i Vinent, periodista i escriptora

Que els nens estiguin mig any sense trepitjar les aules i que la reobertura d'escoles sigui simbòlica indica, crec, que com a societat ens estem creient a mitges que l'escola és un servei essencial. I no sé si hi ha res més important que l'educació dels adults del futur.