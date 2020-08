Els protocols a les escoles i el neguit dels pares: l'actualitat en 8 tuits

[Si mires aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]

Albert Serrats, farmacèutic i militant de la CUP

Els protocols per a instituts i escoles ja generen un neguit a pares i mares per com els afectarà laboralment durant tot el curs. Especialment a les més precaritzades i a autònoms sense possibilitat de teletreball. Més criatures = més risc de no poder treballar i/o perdre la feina