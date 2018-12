"El Procés en bucle": l'actualitat en 8 tuits

1. Berta Barbet, politòloga



Quan Quim Torra diu: "els catalans ja no tenim por", de quin percentatge de catalans parla? Té alguna enquesta que digui que efectivament els catalans, com a conjunt de ciutadans que viu a Catalunya, no tenim por? Amb quina legitimitat fa aquestes proclames i en nom de qui? — Berta Barbet (@bpberta) 9 de desembre de 2018



2. Catalina Ionescu, bloguera



La irresponsabilitat és permetre que les coses segueixin igual. És acceptable que hi hagi presos polítics, exiliats, espoli fiscal i violació de drets personals i col·lectius, però no ho és que els catalans fem efectiu un canvi de marc. A fer la mà. https://t.co/lN8JYZE4D6 — Cătălina Ionescu 🇧🇪🎗 (@LinaIonescu) 9 de desembre de 2018



3. Carol Galais, politòloga



¿Ha entrado el Procés en bucle?Porque lo de mencionar la "vía eslovena" a la independencia (por el 90% y el referéndum), y la consiguiente reacción indignadísima (porque implica guerra y muertos) ya lo vivimos en 2017. Nos hemos quedado sin argumentos o sin episodios nuevos. — Carol Galais (@carolgalais) 9 de desembre de 2018



4. Miquel Strubell, editor de TV



Tot el que està passant és fruit de la negativa de l'Estat (en bloc) a resoldre el conflicte català per vies no repressives. Aquella sensació que Catalunya és territori conquerit i que poden fer amb nosaltres el que els doni la gana. L'opinió dels catalans no els ha importat mai. — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 9 de desembre de 2018



5. Eduard Voltas, editor i professor de periodisme (URL)



Dec ser jo que estic espès, però m’està costant entendre això del Consell per la República. Hi hauré de posar més ganes. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) 9 de desembre de 2018



6. Lluís Gibert, advocat



El 155 demostra la facilitat en que es poden eliminar les Institucions catalanes. No ens serveixen en un context de confrontació amb l'Estat. Per això el @CatalanCouncil pot ser l'única institució que articuli el període transitori.



Dubtes? Molts, però potser que ens hi posem — Lluís Gibert (@lluisgibert) 9 de desembre de 2018



7. Josep M. Fonalleras, escriptor



sí, tot el que vulgueu, i cap aquí i cap allà, i allò i això, però en Kirk Douglas ja té 102 anys. — josep m fonalleras (@fonalleras) 9 de desembre de 2018



8. Elisenda Rovira, periodista