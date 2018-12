"Dignitat, llibertat i justícia": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau



No és el millor moment per celebrar el reconeixement als Drets Humans perquè, arreu, són vulnerats.

Però, precisament, és el millor moment per reivindicar-los.

70 anys després, la DUDH continua sent una bona guia de mínims en clau de dignitat, llibertat i justícia — Jordi Armadans i Gil (@Jordi_Armadans) 10 de desembre de 2018



2. Nora Miralles, periodista i investigadora



Falsament universals, patriarcals, individualistes i centrats en la defensa de la propietat privada, però en els temps que corren, una de les poques barreres de contenció a la deshumanització i la barbàrie. Posem-los en valor i aturem el seu desballestament #HumanRightsDay #DUDH — NoraMMC (@NoraMMC) 10 de desembre de 2018



3. Joan Queralt, jurista i publicista



La via catalana cap una fita com la independència no pot ser altra que la via del diàleg.

Excloure la violència no fa més feble, sinó més fort: demostra determinació insubornable. Trigarà, potser, més, però arribarà amb plena solidesa.

Les dreceres duen als penya-segats. — Joan Queralt (@JoanQueralt) 10 de desembre de 2018



4. Mariona Isern, periodista, escriptora i 'social media'



L’amic Roger Torrent oblida que per fer la via escocesa, hi ha d’haver algú a l’altre banda que vulgui negociar. — Mariona Isern (@marionaisern) 10 de desembre de 2018



5. Marta, tuitaire



Ni eslovena ni escocesa, catalana — Marta 💛 (@socmarta) 10 de desembre de 2018



6. Àlex Sastre, candidat del PDECat a Granollers



No es donen les condicions per la via eslovena perquè nosaltres no som Eslovènia, ni per la via escocesa perquè ells no són Anglaterra, ni per la via catalana perquè ara mateix no tenim relat estratègic. — Àlex Sastre 🎗 (@alexsastre83) 10 de desembre de 2018



7. Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barcelona



Si de debò es vol un 80% a favor d’un referèndum, el que cal és insistir en vies pacífiques i fermes que s’han mostrat efectives, com a Escòcia o Quebec.



Seguir jugant amb temeritat al “com pitjor, millor” només reforçarà el bloc reaccionari i ens farà més febles, aquí i al món. — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 10 de desembre de 2018



8. Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona



Que la vicepresidenta del gobierno @PSOE @carmencalvo_ s'escandalitzi per accions de protesta al carrer i no s'escandalitzi ni respongui per les accions irregulars del Tribunal Constitucional que vulneren drets i motiven la #VagaDeFam #PresosPolítics és un lamentable indicador — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 10 de desembre de 2018