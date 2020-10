"L'estat d'alarma, un bany de realitat necessari": l'actualitat en 9 tuits

1. José Luis Obrador, periodista

La extensión inicial por seis meses del estado de alarma me parece un necesario baño de realidad. No se debería volver a caer en el error de querer "salvar el verano" o la Navidad. La incertidumbre y la falsa creencia de que el virus había desaparecido nos han traído hasta aquí.

2. Nacho Corredor, analista polític

3. Rosa Maria Artal, periodista

La verdad es que el toque de queda y confinamiento nocturno, cuando menos gente hay en la calle, no lo entiendo. Como no entiendo que no se potencien al máximo los transportes públicos y no se restrinja y regule la actividad para evitar aglomeraciones sin distancia social.