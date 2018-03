"Perseguint dissidents": l'actualitat en 8 tuits

1. Bea Talegón, directora d’opinió de ‘Diario16’





2. Carme Forcadell, diputada al Parlament (ERC)





3. Iñigo S. Ugarte, periodista





4. Esther Soler, tuitaire





5. Pilar Rahola, periodista



Hola señor Llarena, un peligroso delincuente en Bélgica. Euroorden? .-Mejor no. Hola, que viaja a Dinamarca. .-Otro día Hola, otra delincuente peligrosa en Suiza. .-¿Qué dice? Hace viento Hola, otra en Escocia. .- ¿Escocia? No está en el mapa. Pues eso.



6. Xavier Monge, advocat i militant de la CUP



Tot aquest voidevil de candidats vetats per la investidura no és cap jugada mestra, és una cursa d'esgotament per fer-nos empassar un govern autonòmic i autonomista amb un "no teníem més remei per frenar el 155".