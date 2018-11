"Jugada mestra?": l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Oliveras Costa, tuitaire



Les eleccions europees són una magnífica oportunitat per intentar una llista unitària republicana. — Jaume Oliveras Costa (@joliverascosta) 13 de novembre de 2018



2. Coque Garcia, regidor de l’Hospitalet (ERC)



Fartet de les #jugadamestra convergents, fetes amb xantatge o improvisant, que busquen més desgastar l'altre i fer perdre temps que una unitat real. Quan vols acordar alguna cosa, t'hi seus, en parles, ho treballes, i llavors ho anuncies. Quan no vols acordar res, "crides" molt. — Coque #JoSócCDR #ShameSpain (@coquegarcia) 13 de novembre de 2018



3. Andreu C. Sánchez, tuitaire



Estimem-nos i cuidem-nos. Puigdemont pensa que pressionant per la llista unitària està treballant per la república. Esquerra pensa que resistint les pressions està treballant per la república. No és estrictament tacticisme/partidisme, i sobretot no és traició. — Andreu C. Sánchez (@acastrero) 13 de novembre de 2018



4. Eva Gené, funcionària i bloguera



1- el mateix Puigdemont ha aclarit que ha estat una IMPROVISACIÓ.

2- si anés amb Junqueras, Puigemont recolliria l’acta a Espanya o a l’ambaixada espanyola?

3- si Junqueras encapçalés,el 2n lloc no ha de ser per una dona? O les dones només hi som per complir quotes? #TotEsMouTV3 — Eva Gené 🎗💛 (@Eva_Gene) 13 de novembre de 2018



6. Aleix Sarri Camargo, coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència del Govern



La independència unilateral de Kosovo, ha estat validada com a legal pel Tribunal Internacional de la Haia. Ha estat reconeguda per 23 dels 28 Estats de la UE i fins i tot Sèrbia ja està negociant per arribar-hi a un acord polític. Mentrestant Espanya... https://t.co/eTcsggFHhq — Aleix Sarri Camargo 🎗 (@aleixsarri) 13 de novembre de 2018



7. Montserrat Tudela, directora de la revista 'Auriga'



Ha passat un any des que vam tenir a tocar la llibertat nacional i tothom sap que mai hi haurà un referèndum pactat amb Spain. Mai. Però hem de decidir si tirem endavant junts o si ho deixem córrer i cadascú emprèn el seu camí. Decidim ja, please #Prou — Montserrat Tudela🎗 (@MTudela) 13 de novembre de 2018



8. Dolors Sabater Puig, exalcaldessa de Badalona