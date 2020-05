Els familiars i les terrasses, "al mateix nivell": l'actualitat en 8 tuits

1. Mar Calpena, periodista

2. Esther, filòloga

No havíem tingut mai tan clars els límits del lloc on vivim. Abans en lloàvem els marges i ara només ens els volem saltar.

3. Pilar Eyre, periodista i escriptora

La gente de Barcelona tampoco hemos pasado a la fase 1, tenemos ganas de salir y abrazar a los nuestros, nuestros negocios se van a pique, los niños sin colegio. Y no lloriqueamos, es más, creemos que es por nuestro bien e incluso estamos agradecidos.

4. Àngel Pérez Magrané, consultor ‘freelance’

Com més temps tardem a adonar-nos que no podem esperar la vacuna confinats, més gran serà el dol per les oportunitats perdudes pel confinament.