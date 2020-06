"Fase 3 i que sigui lo que Déu vulgui": l'actualitat en 8 tuits

1. Núria, tuitaire



Doncs res, demà ja fase 3 i que sigui lo que Déu vulgui. — Núria (@nuriapubilla) June 14, 2020



2. Jaume Oliva, biòleg i comunicador



Algun dia s'ha d'avançar... I també confiar una mica en la responsabilitat de tots plegats i exigir a les autoritats que vetllin pel compliment estricte de les mesures de seguretat per part de tothom. Tampoc no podem quedar-nos tancats per sempre, no? — Jaume 🎗 (@jaumeoliva_) June 14, 2020



3. Iu Forn, periodista



Vist el que estem veient ahir i avui, què tal fer el curs escolar a les platges? — iu forn (@iuforn) June 14, 2020



4. Eva, tuitaire



Oh, escàndol les platges de Barcelona plenes un dissabte assolellat de juny.



1) Han tancat quan han arribat al 80% precisament per poder mantenir distàncies.

2) Voldria el mateix escàndol amb el metro per anar a currar.

3) Mai en una platja plena he estat a menys de 2 m de desconeguts. — Eva (@zideva) June 14, 2020



5. Elisabet Nebreda, directora general d’afers globals a la Generalitat



¿De veritat que tant costa no córrer cap a la platja? ¿És realment indispensable per a vosaltres? No ho sé, potser no heu viscut de prop el covid ni heu tingut familiars malalts, crítics o morts. Però us prometo que veig les imatges d’avui (i d’aquests últims dies) i em moro de ràbia. — Elisabet Nebreda🎗 (@elinebreda) June 13, 2020



6. Montserrat, tuitaire



Tinc clar que aquest estiu segurament no trepitjaré la platja ni un dia. És obvi que uns quants ho podran fer perquè la majoria ens n'estarem. Com en tot. Se m'acut que a banda d'aforaments caldria fixar un mètode redistributiu perquè tothom qui volgués pogués. He vist massa pel·lis, ho sé! — Montserrat 🎗 (@Tonarocamora) June 14, 2020



7. Marc Rius, politòleg



Si us ha semblat que hi ha massa gent pels llocs compreu un desfibril·lador perquè el 21 obren les fronteres. — Marc Rius (@MarcRius1) June 14, 2020



