"Per les seves idees": l'actualitat en 8 tuits

1. Mariona Isern, escriptora

2. Elisa, tuitaire

3. Joaquín Urias, professor de dret constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional

No serán presos políticos, pero dice el fiscal que van a la cárcel o no según lo que piensen de la Constitución. Osea, por sus ideas. #represión https://t.co/vOrSrRbI1M

4. Fernando J. Pérez, periodista

Acatar la Constitución no significa que se renuncie a la independencia, sino a las vías ilegales para alcanzarla.

5. Jaume Aulet, professor del departament de Filologia Catalana a la UAB

Si per sortir de la presó em fessin acatar la Constitució, jo ho faria. Per imperatiu esperpèntic.

6. Quim Arrufat, exdiputat al Parlament

La mesa del Parlament havent de justificar que la seva funció és habilitar el debat. Tinent alcalde Badalona citat per uns cartells. Mestres al jutjat per debatre a classe. Delictes de pura democràcia.

7. Natàlia Mas Guix, economista

8. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura

Des de la distància també hi serem. L'11N defensem els drets de les persones i mantenim el compromís per un país millor, per la democràcia, la justícia i la llibertat. Seguim! #Llibertatpresospolitics https://t.co/0lyXuOUThu