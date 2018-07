"Felicitats als campions": l'actualitat en 8 tuits

1. Manel Rodríguez, periodista



El Mundial l’ha guanyat França, però es recordarà com el Mundial de Bèlgica i Croàcia, els combinats que millor futbol han practicat. Felicitats als campions... Honor als millors #mundial2018 — Manel Rodríguez (@manero58) 15 de juliol de 2018



2. Robert, tuitaire



França és el màxim exponent de com és el futbol mundial actual. Serietat, físic, intensitat i adalt velocitat. — CarraUtgés 🎗 (@RobertUtges) 15 de juliol de 2018



3. Xavier Bosch, periodista i escriptor



El pitjor d’Argentina al Mundial no és la selecció. L’àrbitre de la final ho està superant. — Xavier Bosch (@xavierbosch) 15 de juliol de 2018



4. Manel Cuyàs, periodista



És gros que t'enviïn a Rússia per parlar de futbol i només parlis de futbol. — Manuel Cuyàs (@ManuelCuyas) 15 de juliol de 2018



5. Alexandra von Nahmen, corresponsal a la Casa Blanca

"Unes hores abans de reunir-se amb el president de Rússia, Trump diu que la UE és l’enemic més gran d’Amèrica. Putin estarà satisfet"



Only hours before meeting with the Russian president, Trump calls the European Union America’s biggest foe. Putin will be pleased. — Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) 15 de juliol de 2018



6. Gemma, tuitaire



Josep Borrell diu que el govern de la Generalitat no ha canviat gens de postura. Suposo que vol dir que no han deixat de ser independentistes amb el canvi de govern a Espanya. Pot ser possible que 8 anys després, encara pensin que això és un sufflé? A quin món viuen aquesta gent? — Gemma (@Gemsrv71) 15 de juliol de 2018



7. Esther, llibretera



Diuen que és una llàstima que la política divideixi les famílies, però us asseguro que és inevitable (i saludable) quan tens un cosí que ara mateix és al Valle de los Caídos #prayforEsther — Esther 🎗💜💪🏻 (@FadaEstel) 15 de juliol de 2018



8. Maria, llicenciada en biologia