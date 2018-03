"Les generacions futures s'ho mereixen": l'actualitat en 7 tuits

1. Carles Puigdemont, president de la Generalitat

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de març de 2018

2. Àngels Folch, mestra jubilada i ex membre del secretariat nacional de l’ANC

Amb la República catalana podem ajudar a democratitzar Espanya i a preservar els valors democràtics, de diversitat i d'igualtat dels fundadors de la Unió Europea. Hi tenim molt a guanyar. Les generacions futures s'ho mereixen. — Àngels Folch 🎗 (@Angels_Folch) 31 de març de 2018

3. Bea Talegón, directora d’opinió de ‘Diario 16’

Lo triste es lo descompensada que está la situación: por un lado se pide democracia, justicia y diálogo; por el otro responden con violencia, amenazas, insultos y manipulaciones. Ya no se habla de independentismo, se habla de Derechos Humanos. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 31 de març de 2018

4. Gerard Quintana, músic

El curt-circuit d C’s, PSOE(ja no posaré + PSC xq només és un eco del PSOE) i fins i tot PODEMOS és q utilitzen l’antipujolisme dl passat mentre permeten q governi el PP de la corrupció del present. C’s sosté a PP a Madrid i a PSOE a Andalusia i preten donar lliçons de democràcia — Gerard Quintana (@gerardquintana) 31 de març de 2018

5. Cris, tuitaire

Antes éramos burguesía a la que sólo apoyaban Rusia y Maduro

Ahora somos Kale Borroka a la que sólo apoya la extrema derecha europea

Les dicen que somos un círculo cuadrado y se lo tragan — Cris 🎗 (@gallifantes) 31 de març de 2018

6. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)

Fins ara havia acumulat experiència en increpacions, amenaces i agressions de fatxes i unionistes radicals (alguns de @CiudadanosCs), però ara els insults vénen fins i tot de qui va veure com amb @InesArrimadas ens saludàvem.

Fot-li que és de Reus! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 31 de març de 2018

7. Aamer Anwar, rector de la Universitat de Glasgow i advocat de Clara Ponsatí

The fierce response 2the attempt 2extradite @ClaraPonsati from Scotland was not what Spain expected but I promise this is just the start #DefendClara #Catalonia❤️ https://t.co/lgqm8As6xf — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 31 de març de 2018

“La resposta ferotge per part d’Escòcia a l’intent d’extradir @ClaraPonsati no era el que Espanya esperava, però us prometo que això tot just acaba de començar #DefendClara #Catalonia”