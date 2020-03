"Coronavirus, tot és fragilitat": l'actualitat en 8 tuits

1. Robert Sabater, enginyer tècnic agrònom

El coronavirus aquest ens farà veure entre altres coses com d'important i estratègic és l'agricultura i la ramaderia d'un país, i com d'important i imprescindible és l'inversió en Salut Pública.

2. Emmanuel Rodríguez, doctor en història i llicenciat en sociologia

3. Pepa Bueno, periodista

Me cuentan que universitarios/as de Madrid se están ofreciendo espontáneamente a cuidar a las criaturas de sus vecinos que no pueden teletrabajar y mientras empresas y gobierno deciden la conciliación. Responsabilidad. Sentido de comunidad.¡Ole esta juventud!

4. Josep Sala i Cullell, mestre i ambientòleg

S'ha decidit que es prohibeixen les abraçades i donar la mà a l'institut. Ho he comunicat als alumnes de primer, que han procedit immediatament a abraçar-se tots, perquè ADOLESCENTS.

5. Maria O’Hara, llicenciada en biologia

La iaia dijous va a una excursió, li he dit que igual no fóra bo que vagi a llocs amb aglomeracions de iaios. La resposta: "bueno i què, ja tinc una edat i tot fet i ton avi va anar a l'hospital per una cosa i es va morir d'una altra". Pneumònia hospitalària.Tocada i enfonsada.💔