"Quants diners calen i en què gastem els que tenim": l'actualitat en 8 tuits

1. José María Beroy, dibuixant de còmic

2. Ivan, tuitaire

Doncs això és el que s’hauria d’haver dit des del principi per evitar tants enfrontaments entre la gent que necessita treballar i els que volen tancar-ho tot. Quants diners calen i què cal fer per tenir-ne si no hi ha? En què es gasten els que tenim? https://t.co/64OhMOc9gY

3. Tatxo Benet, productor audiovisual

4. Marta Rojals, escriptora

5. Rosa Pascual, periodista

6. Thiago Ferrer Morini, periodista

7. Saray Espejo, politòloga

Ahir #25N vam recordar una vegada més què és el patriarcat. Milers d'homes matiners piulant en contra de la violència masclista i la mateixa tarda puilant per elevar al cel Maradona. Va ser un maltractador i se li perdona per ser un home. Nosaltres no podem ni plorar en públic.

8. Jordi Pujol Lizana, regidor a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (CUP)

A vegades els que no tenen res, només tenen símbols. I Maradona era un símbol per a moltíssima gent que no té res més. Això no vol dir justificar-li res, òbviament, però entendre aquesta figura no s'ha de fer per ell si no per tota aquesta gent.