"Mesures clares i lògiques": l'actualitat en 9 tuits

1. Gemma Ubasart, professora de ciència política a la UdG

2. Argelia Queralt, professora de dret constitucional a la UB

Los números son un problema, pero lo realmente relevante es la reacción de las autoridades públicas en la gestión de la pandemia. Algunos sistemas siguen (quasi) colapsados porque no hay medidas suficientes, eficaces; no se ha aprendido nada. El desasoiego ciudadano es total.

3. Laura, tuitaire

Per cert, restaurants, botigues, i supers, si us plau no deixeu e.trar ningú sense mascareta!