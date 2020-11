La "disputa constant": l'actualitat en 9 tuits

1. Albert Mercadé, periodista





2. Joe Brew, analista de dades



Una manera d'evitar que es produeixin filtracions seria simplement debatre i decidir mesures sanitàries de manera pública i transparent (així, no hi hauria res a "filtrar"). Filtrar secrets és dolent, però.. La planificació de la desescalada hauria de considerar-se un "secret"? https://t.co/PowP4F03AT



3. Jaume Pi, periodista





4. Miranda, tuitaire





5. Salvador Esquena, metge cirurgià



Entenc que tots estem mancats de bones notícies però les falses esperances inflant expectatives, quan no es compleixin, seran anímicament pitjors per tothom. Un realisme crític sempre és molt millor company de viatge en aquests temps complicats.



6. Blanca, joiera



Cada any ploràveu per haver d’aguantar el vostre cunyat per Nadal i ara també us queixareu? Mira que en sou, de pesats.