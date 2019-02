"Monument a la condició humana": l'actualitat en 8 tuits

1. Xavi Berraondo, director i guionista



Confirmat. Nit brillant la dels Goya amb un premi final per a una peli, “Campeones”, que és un monument a la condició humana. Llàstima del silenci còmplice i previsible sobre els presos polítics de l’Estat Espanyol. La intel.lectualitat deixa de ser d’esquerres quan sap i calla. https://t.co/uj1GrAkI3j — Xavi Berraondo🎗 (@BerraondoXavi) 3 de febrer de 2019



2. Ismael Serrano, cantautor



Qué envidia siento, como músico, al ver la Gala de los Goya. Un gremio que festeja el milagro que supone dedicarse al cine, que reivindica sus derechos. Trabajadores que se respetan los unos a los otros, que aman lo que hace y que celebran los premios ajenos como propios. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 2 de febrer de 2019



3. Júlia Barceló, actriu i directora



Jo sento una gran decepció com a part integrant d'una professió que no utilitza els seus altaveus privilegiats. Vivim temps de crisi humanitària en el sentit més ampli i fem veure que la culpa és de la correcció política. No, la culpa és de la nostra covardia. #Goya2019 — Júlia Barceló🎗 (@Barcelo_neta) 3 de febrer de 2019



4. Ramon Pardina, escriptor i guionista



No puc evitar pensar que la majoria d'arguments de pel·lícules antigues o de vint anys cap enrere, no tindrien sentit si, simplement, el protagonista portés un mòbil a la butxaca. — Ramon Pardina (@RamonPardina) 3 de febrer de 2019



5. Diana Riba, número 2 d’ERC a les eleccions europees i parella de Raül Romeva



Sortim de Soto, hem vist @raulromeva i la resta de presos polítics. A través del vidre ens han trasmés que estan ferms i preparats per afrontar el judici. Us envien força per seguir reivindicant els nostres drets. pic.twitter.com/ASra1gR5ny — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) 3 de febrer de 2019



6. Joan, tuitaire



Dos Premis Nobel no son autoritzats per seguir com a observadors el judici als polítics i líders socials catalans. Dos Premis Nobel. Si, esta España para lujos. — joanegeama🎗 (@joanegeama) 3 de febrer de 2019



7. Jordi Nogueras, tuitaire



La UE no opina sobre Catalunya perquè diuen que es un asumpte intern d’Espanya, no com Veneçuela que tothom sap que es una ciutat del nord de Flandes. — JNoguer@s🎗 (@jordinogueras61) 3 de febrer de 2019



8. Gemma, tuitaire