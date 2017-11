El color prohibit: l'actualitat en 8 tuits

1. Júlia Cot, guionista



2. Andreu Orte, analista del servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona



Amb el tema llaços grocs, està clar que s'entra en un terreny d'interpretació líquida, essent molt benèvols. Però et poden impugnar una mesa si un membre de la mesa porta una bandera (per això no en veureu mai). Per contextualitzar