La banca també perd: l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquín, llicenciat en dret





2. Óscar Suárez, tuitaire



No me lo puedo creer. El Supremo fallando a favor del pueblo



3. Verónica del Carpio, advocada i professora de dret civil





4. Carles Herèdia, periodista i politòleg



Que Ernest Maragall digui a la BBC que els partidaris de la independència són menys de el 50%, cosa que és mentida, i que no demanem suport internacional, és una altre jugada mestra de les que fan història. Per dir-ho suaument. https://t.co/lPja8CoAmZ



5. Àlex, tuitaire



No és el primer cop que sento a un polític indepe, de partits i sensibilitats diverses, dir que sense majories de més del 50% no anem enlloc, però què sabré jo. Si avui toca lapidar el Maragall, doncs som-hi.



6. Neus Torbisco-Casals, investigadora i doctora en dret



Cinquè cònsol cessat i Borrell ho ven com una victoria seva. No s’adona que l’estrategia de repressió de tothom que s’atreveix a donar suport a Cat mostra un grau d’histeria sospitós d’autoritarisme que ja no poden ocultar https://t.co/XzluPCzVeX



7. Janet Sanz, tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona



Acord històric entre l'Ajuntament i la Sagrada Família:



- La Sagrada Família tindrà llicència d'obres.

- El temple aportarà 36M€ a la ciutat, per la mobilitat i l’entorn.



Ens deien: si en 130 anys no s’ha fet, no us en sortireu. Doncs aquí ho tenim. https://t.co/bG0G7vykNP