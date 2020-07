"Si no anem amb compte tornarem al confinament": l'actualitat en 7 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, fes clic aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Begoña Curiel, periodista

¿Hace falta un homenaje para que se encoja el corazón por los que murieron hace nada? ¿Hace falta la presión de la multa para que aumenten las mascarillas en la cara? Sí. Eso parece. Las preguntas retóricas me causan màs tristeza que enfado. Debe ser ya el cansancio.

2. Pablo Barrecheguren, neurocientífic

Mi problema con hacer ahora un homenaje a las víctimas del COVID-19 es que refuerza la idea de que la pandemia ha pasado. Y esto es muy peligroso porque si no vamos con cuidado volveremos al confinamiento. Además de que va a seguir habiendo nuevas víctimas durante meses o años.

3. Arantxa Tirado, doctora en relacions internacionals (UAB)

Es de agradecer ver un homenaje de Estado que no sea una misa ni un acto religioso, de ningún tipo. Además, que sea austero y sin estridencias emotivas. Ahora sólo falta que en el próximo tengamos una jefatura del Estado no hereditaria para parecer un Estado menos medieval.

4. Violant de Casalduch, tuitaire

Si mon pare fora lladre i ho sabera el món sencer, jo no passetjaria per pobles i ciutats. Una idea que seria molt ben rebuda, seria donar la fortuna al país. No ho han pensat?