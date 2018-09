"Parlo català". "Hablo castellano": l'actualitat en 8 tuits

1. Ignasi Trapero, periodista



Parlo catalá. Hablo castellano. I speak english. I tot i que m'encantaria parlar moltes més llengües, em sento un privilegiat de l'educació que vaig rebre. A casa i a l'escola pública catalana. Els inadaptats lingüístics de l'odi sembla que no #Respecte

2. V. Iglesias González, tuitaire



3. Cris, tuitaire



Cosas que he aprendido. 1. Que somos más. No hablo de independentistas. Hablo de los que creemos en la cultura y la escuela catalana como cohesionadora. Del catalán como algo a proteger.

4. Marta Roqueta, editora i analista de gènere



5. Maria Plaza, tuitaire



6. Josep M. Vall, assessor de cultura de la Diputació de Barcelona



La pressa per guanyar és sovint el que ens fa perdre. El conseller @quimforn obre la seva ànima des de la presó i fa autocrítica dels Fets d'Octubre. Una lectura emotiva i necessària, sobre la qual els de la "molta pressa" i "ho tenim a tocar" haurien de reflexionar profundament. https://t.co/LV7CxiK73Z

7. Jordi Cabré, escriptor i advocat



1.- Aquests fragments del llibre d’en @quimforn em deixen procupat: per la ràbia i la frustració humana i política, per la necessitat imperiosa de tornar a guanyar i per la flagrant crida a la unitat (a les municipals) que se’n desprèn. https://t.co/UlH7N8JqGl