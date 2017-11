"La realitat, giragonses i corriols": l'actualitat en 9 tuits

1. Júlia, tuitaire

Ja va sent hora que ens fem grans i parlem clarament de les dificultats d’aconseguir la indy, de la crua realitat. Pero sense en cap moment abandonar.

2. Octavi Nonell, administratiu

No estàvem preparats?



Ningú pensava que l'estat espanyol violaria les seves pròpies lleis. Recordem que els redactors del famós article 155 diuen que no es pot aplicar com s'ha fet i que vulnera drets fonamentals.