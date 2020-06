Viure o sobreviure: l'actualitat en 7 tuits

1. Ione Belarra, diputada al Congrés (Podem)

El Ingreso Mínimo que aprobamos hoy es vital porque es literalmente imprescindible para vivir.



Pagar una excursión del cole, comprar el ticket del bus, ducharse con agua caliente...



Es innegociable y ahora, por fin, es ley. #ingresovital — Ione Belarra (@ionebelarra) June 10, 2020

2. Matsi, tuitaire

Considerar el Ingreso Mínimo Vital como una medida para acabar con la pobreza es un insulto para quienes tendrán que sobrevivir con 462€ al mes. Millones quedaremos fuera de esta limosna que solo prolonga la agonía de los pobres de solemnidad y ayuda a quienes trabajan en negro. — Matsi🔻 (@Vicky_Taibo) June 10, 2020

3. Salvador Esquena, metge

A veure si ho he entès bé: milers de turistes alemanys podran anar dilluns a Menorca sense passar cap quarentena ni test però els qui hem complert rigurosament les consignes de confinament i desescalada aquí i tenim família allà no hi podrem anar fins juliol.

És això? BRAVO. — Duc de Màntua 🎗 (@DucMantua) June 10, 2020

4. Carla Alsina, activista social

Avui és un d'aquells dies que em sembla tant absurd tot. Ens exigiu una traçabilitat meticulosa als centres culturals i en canvi els bars s'omplen a vessar. La nova normalitat és més depredadora que la vella i li encanten els sectors econòmics amb grans lobbys — carla alsina (@Ahurea_) June 10, 2020

5. Pere Antoni Pons, periodista i escriptor

La BBC treu 'Little Britain' per ofensiva i l'HBO elimina 'Allò que el vent s'endugué' per racista. Quan els feixistes arribin al poder i es posin a prohibir i a censurar, i nosaltres els critiquem, ens replicaran amb un argument irrebatible: "Vosaltres també ho fèieu". — Pere Antoni Pons (@PonsPereAntoni) June 10, 2020

6. Miguel Ángel Hernández, professor d’art contemporani de la Universitat de Múrcia

¿Y no sería mejor enseñar a mirar y leer de modo crítico? Se nos van a quedar unos ojos limpísimos. Y una mirada inocente, ingenua e indefensa. https://t.co/gXJ0NSXlhx — Miguel Ángel Hernández (@mahn) June 10, 2020

7. Pericu Solà Gimferrer, periodista